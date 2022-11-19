Cüneyt Çakır alkışlarla bıraktı

28 yıllık hakemlik kariyerine geçtiğimiz Ağustos ayında nokta koyan Cüneyt Çakır, Gaziantep'te oynanan Türkiye-Çekya özel maçı ile jübile yaptı.



Çakır, A Milli Takımımızın Gaziantep Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönetti ve aktif hakemliğe veda etti. Maçta Çakır'dan düdüğü İskoçya Futbol Federasyonundan William Sean Collum devraldı.



Futbolcuların omuzları üzerinde sahayı terk eden Cüneyt Çakır'a TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından özel olarak hazırlanan plaket takdim edildi.



Mehmet Büyükekşi, Çakır'a Türk hakemliğine katkıları için teşekkür ederek, bundan sonraki hakem eğitmenliği çalışmalarında başarı diledi.



Başkan Büyükekşi, daha önce Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakma kararının ardından Türk hakemliğinde örnek bir uygulama yapacaklarını ve tecrübeli hakeme jübile maçı düzenleyeceklerini açıklamıştı.



Cüneyt Çakır, uluslararası alanda yönettiği 204 müsabaka ile Türk Futbol Hakemliği'nin çıtasının yükselmesinde önemli rol oynadı.



"Yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istiyorum" diyerek kariyerine son veren Cüneyt Çakır, TFF tarafından genç hakemleri eğitmesi amacıyla hakem eğitmeni olarak görevlendirilmişti.



Cüneyt Çakır'ın uluslararası kariyeri



· 385 Süper Lig maçı (Süper Lig tarihinin en fazla maç yöneten hakemi)



· 204 Uluslararası maç



· 29 Derbi maçı



· 54 Şampiyonlar Ligi grup maçı (Şampiyonlar Ligi tarihinin en fazla maç yöneten 3. hakemi)



· 1 Şampiyonlar Ligi Finali ve 6 Şampiyonlar Ligi Yarı Finali ile Urs Maier'den sonraki en kariyerli Şampiyonlar Ligi hakemi



· 59 milli maç



FİNALLER (2)



· 1 Şampiyonlar Ligi Finali (Berlin 2015, Juventus-Barcelona)



· 1 Kıtalararası Kulüpler Finali (Tokyo 2012, Corihthians-Chelsea)



YARI FİNALLER (13)



· 2 Dünya Kupası



· 1 Avrupa Şampiyonası



· 6 Şampiyonlar Ligi



· 2 Avrupa Ligi



· 1 Under 21



· 1 Under 20



TURNUVALAR (12)



· 2 Dünya Kupası



· 3 Avrupa Şampiyonası



· 1 Olimpiyat Oyunları



· 1 Kıtalararası Kulüpler Şampiyonası



· 1 U21 Avrupa Şampiyonası



· 3 U20 Dünya Kupası



· 1 U19 Avrupa Şampiyonası





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