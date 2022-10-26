Cumhuriyetin 99. yılında 99 dakika kulaç atıldı!

Gaziantep'teki milli sporcu ve yüzme severler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla 99 dakika kulaç attı.



Şehitkamil Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Alleben Yüzme Havuzu'nda düzenlediği organizasyona, 27'si milli olmak üzere farklı yaş ve meslek gruplarından 250 sporcu katıldı.



Aralarında paralimpik milli sporcu Sevilay Öztürk'ün de bulunduğu katılımcılar, değişimli olarak 99 dakika aralıksız kulaç attı.



Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, etkinlikteki konuşmasında, kentte 170 binin üzerinde lisanslı sporcunun bulunduğunu söyledi.



Uluslararası arenada yüzme branşında arzu edilen seviyede olunmadığını dile getiren Karabulut, "Tesislerle çocuklarımızın bu alanlarda çalışmalarını hızlandırmasıyla çok daha başarılı sonuçlar alıp, ülkemizi çok daha iyi noktalara getireceklerinden eminim." dedi.



Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise inşa ettikleri spor tesisleriyle daha fazla sporcu adaylarına ulaşmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bugün özel bir gün. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılı etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 99 dakikalık süreçte hiç durmadan yüzeceğiz. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 dakika hiç durmadan sporcularımızla yüzmek. Burada asıl vermek isteğimiz mesaj dünya yerinde durduğu müddetçe Cumhuriyetimiz ilelebet devam edecek ve bizden sonra gelecek nesiller de bu dakikaların üzerine dakikalar koyarak devam ettirecektir."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ