Cumhuriyet Kupası yarışları başladı

Türkiye Kano Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Cumhuriyet Kupası ve Milli Takım Test Yarışları, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapılıyor.



Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki 200, 500 ve 2 bin metrelik parkurlarda yapılan yarışlara büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kadın ve erkeklerde 21 takımdan 105 sporcu katılıyor.



Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlandığını belirterek, "Yarışlarımız bugün başladı. Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edildi. Öncelikle burada İsrail'in yaptığı saldırılarda Gazze'de hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Tabii burada bu yastan dolayı herhangi bir müzik organizasyonumuz yok. Sadece yarışlarımızı sağlıklı bir şekilde yapıp bitireceğiz." dedi.



Organizasyonda milli takım test yarışlarını da yaptıklarını anlatan Kabakçı, "2023-2024 sezonunun ilk yarışını yapıyoruz. Geçtiğimiz sezonda gençlerimizden çok iyi bir performans görmüş olduk. Ciddi madalyalar da kazandık. İnşallah önümüzdeki sezonda da bu başarıyı daha da üstüne koyarak devam ettirme niyetindeyiz." diye konuştu.



