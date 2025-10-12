12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası sona erdi

Ankara'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Çağla Büyükakçay, tek erkeklerde ise Mert Alkaya şampiyon oldu.

12 Ekim 2025 21:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası sona erdi






Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda Çağla Büyükakçay, tek erkeklerde de Mert Alkaya kazandı.
 
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda büyükler, masterlar, 18, 16, 14 ve 12 yaş gruplarının yanı sıra tekerlekli sandalye kategorilerindeki sporcular mücadele etti.
 
396 tenisçinin katılımıyla ulusal çapta düzenlenen turnuvanın büyük tek kadınlar finalinde Melis Sezer'i 6-3, 5-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenen Çağla Büyükakçay, şampiyonluğa ulaştı.
 
Büyük tek erkeklerde ise Mert Alkaya, finalde karşılaştığı Melih Anavatan'ı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
 
Dereceye giren tenisçilere ödüllerini, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve TTF Başkanı Şafak Müderrisgil verdi.
 
TTF Başkanı Müderrisgil, törendeki konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın bu sene ulusal düzeyde gerçekleştiğini, seneye uluslararası düzeyde gerçekleşeceğini vurgulayarak "TTF olarak 'herkes için tenis' anlayışı vizyonumuz var. İstiyoruz ki herkese ulaşabilelim, isteyen herkes tenise erişebilsin. Bu anlamda da turnuvayı tüm kategorilerde düzenleme hedefimizi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
 
Spor Hizmetleri Genel Müdürü Çakır ise tesisin çok önemli bir yatırım olduğunu belirterek "Tesisin bu şekilde sürekli kullanıldığını görmek, Türk tenisinin de ev sahipliğini yaptığını görmek bizim için çok sevindirici. Sayın Başkanın da dediği gibi biz spora tek yönlü bakmıyoruz. Şafak hanımın başkanlığında da bakanlığımızın vizyonuyla yüzde 100 uyumlu bir şekilde tenis, tüm yönleriyle ilerlemekte." diye konuştu.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
