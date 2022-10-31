Çukurova Belediyesi, Sultanlar Ligi'nde play-off hedefliyor

Başantrenörü Mustafa Umut Uysal, ilk kez mücadele edecekleri Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off'a kalmayı hedeflediklerini belirtti.Voleybolda Sultanlar Ligi'nin açılış maçında yarın sahasında PTT'yi ağırlayacak Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'un başantrenör Uysal, AA muhabirine, bazı oyuncuların sakatlanması bazılarının da milli takımdan geç dönmesi nedeniyle sezona istedikleri gibi hazırlanamadıklarını söyledi.Takımın yeni olması dolayısıyla uyum sıkıntıları yaşadıklarını dile getiren Uysal,dedi.Uysal, lige galibiyetle başlamak için PTT maçına odaklandıklarını, karşılaşmaya tam kadro hazırlandıklarını ifade etti.Sultanlar Ligi'nde ilk kez mücadele edeceklerini vurgulayan Mustafa Umut Uysal,diye konuştu.Uysal, taraftarlara iyi mücadele eden bir takım izletmeyi istediklerini belirterek, şunları kaydetti: