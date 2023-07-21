Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Wilfried Zaha kararını vermek üzere.Telegragh'ta yer alan habere göre; Crystal Palace, Fenerbahçe, Lazio ve Al-Nassr'ın tekliflerine rağmen Wilfried Zaha ile yeni sözleşme imzalayacağına inanıyor.Fenerbahçe, yıldız oyuncuya son teklifini yaptı. Zaha eğer transfer olursa yıllık maaş açısından sarı lacivertli kulüp tarihinin en fazla kazanan ismi olacak. İmza parası ile yıllık 8 milyon euroluk bir ücret ödemeye hazır olan yönetim bunun üzerine de çıkabileceğini Zaha'ya iletti ve artık futbolcunun kararı beklemeye geçti.Başarılı hücumcu, transferiyle ilgili net kararı kısa süre içinde verecek.Futbolculuk kariyerinde Manchester United, Cardiff City ve Crystal Palace formalarını terleten 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta takımına 166 gollük katkı (90 gol - 76 asist) sağladı. Tam adı Dazet Wilfried Armel Zaha olan yıldız futbolcu, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.