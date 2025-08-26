26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
0-0DA
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
1-1DA
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-190'
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
1-265'
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-150'
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-150'
26 Ağustos
Burnley-Derby County
1-147'
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
0-151'
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
0-0DA
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
1-150'
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Crystal Palace'ta Yeremy Pino bitiyor!

Crystal Palace, Yeremy Pino transferi için Villarreal ile sözlü anlaşma sağladı.

calendar 26 Ağustos 2025 22:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Crystal Palace'ta Yeremy Pino bitiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Crystal Palace, kadrosunu Villarreal'den Yeremy Pino güçlendirmeye hazırlanıyor.

Matteo Moretto'nun haberine göre, Crystal Palace ve Villarreal, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için sözlü anlaşma sağladı.

Crystal Palace, bu transfer için 30 milyon euro bonservis ödeyecek.

Pino'nun transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Villarreal forması altında bu sezon 2 maçta forma giyen Pino, 1 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.