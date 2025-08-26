Crystal Palace'ta Yeremy Pino bitiyor!

Crystal Palace, kadrosunu Villarreal'den Yeremy Pino güçlendirmeye hazırlanıyor.



Matteo Moretto'nun haberine göre, Crystal Palace ve Villarreal, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için sözlü anlaşma sağladı.



Crystal Palace, bu transfer için 30 milyon euro bonservis ödeyecek.



Pino'nun transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.



Villarreal forması altında bu sezon 2 maçta forma giyen Pino, 1 asist yaptı.



