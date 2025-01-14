Cristiano Ronaldo'ya süper sözleşme

Cristiano Ronaldo, Arabistan'dan ayrılmaya niyetli değil.



Suudi basınına göre Al Nassr, Portekizli yıldız ile 2026 Haziran'a kadar sözleşmesini uzatacak.



40 yaşına girecek olan Cristiano Ronaldo'nun, Arabistan'daki kariyerine devam etmesi için anlaşma tamamlanmış durumda.



Anlaşmaya göre Ronaldo, Suudi ekibinden yıllık 200 milyon Euro kazanacak.



MLS İLE ANILIYORDU



Daha önce, Ronaldo'nun Arabistan'daki macerasını sonlandırıp MLS'ye gitmesi bekleniyordu, ancak görünüşe göre Ronaldo'nun kararı kesinleşti ve Suudi Ligi'nde kalacak.



RONALDO'NUN ARABİSTAN KARİYERİ



2023 yılında Suudi Arabistan'a gelerek Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, çıkıtğı 84 maçta 75 gol 18 asistlik performans sergiledi.