Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'da

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun transferini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'da
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27 Ağustos 2021 18:58
Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibi Manchester United'a döndü. Manchester United transferi resmen açıkladı.

Portekizli yıldız, Manchester City'ye gitmek üzereyken, Manchester United son anda araya girdi ve transfer gerçekleşti. Manchester United'ın açıklamasında "Cristiano Ronaldo'nun transferini açıklamaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester City'e transferinden vazgeçip Manchester United'a rotasını kırmasında Portekizli süperstarın babası gibi gördüğü Sir Alex Ferguson'ın yaptığı görüşmenin de etkili olduğu ortaya çıktı.

12 YIL SONRA DÖNDÜ

4440 gün önce Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo, bu transfer gerçekleşirse 12 yıl önce ayrıldığı Düşler Tiyatrosu'na geri döndü.


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