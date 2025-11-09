Çorum FK, evinde üç puanı üç golle aldı!

Trendyol 1.Lig'in 13. hafta maçında Çorum FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Çorum FK, 3-1'lik skorla kazandı.
Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Ferhat Yazgan, 74. dakikada penaltıdan Emeka Eze ve 78. dakikada Danijel Aleksic kaydetti.
Iğdır FK'nin tek golünü dakika 29'da Ryan Mendes kaydetti.
Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 25'e yükseltti. Iğdır FK ise 19 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Çorum FK, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Iğdır FK, Erzurumspor'u konuk edecek.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Çorum FK, 3-1'lik skorla kazandı.
Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Ferhat Yazgan, 74. dakikada penaltıdan Emeka Eze ve 78. dakikada Danijel Aleksic kaydetti.
Iğdır FK'nin tek golünü dakika 29'da Ryan Mendes kaydetti.
Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 25'e yükseltti. Iğdır FK ise 19 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Çorum FK, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Iğdır FK, Erzurumspor'u konuk edecek.