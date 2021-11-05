UEFA Konferans Ligi'nde Tottenham kendi sahasında Vitesse ile karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Antonio Conte ile ilk maçına çıkan İngiliz ekibi, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Son, 22. dakikada Moura ve 28. dakikada Rasmussen kendi kalesine attı. Konuk ekip Vitesse'nin golleri ise 32. dakikada Rasmussen ve 39. dakikada Bero'dan geldi.Öte yandan karşılaşmada Tottenham'dan Romero 59. dakikada, Vitesse'den ise Doekhi 80. dakikada ve Schubert ise 84. dakika kırmızı kart gördüler.Bu sonucun ardından Tottenham puanını 7'ye yükseltti. Vitesse ise 6 puanda kaldı.Grupta 5. haftada Tottenham Mura deplasmanına konuk olacak. Vitesse Rennes ile karşılaşacak.