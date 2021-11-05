Conte'nin ilk maçına kırmızı kartlar damga vurdu! 5 gol...

UEFA Konferans Ligi'nde Tottenham ile Vitesse karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Conte'nin ilk maçına kırmızı kartlar damga vurdu! 5 gol...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2021 01:07
UEFA Konferans Ligi'nde Tottenham kendi sahasında Vitesse ile karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Antonio Conte ile ilk maçına çıkan İngiliz ekibi, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Son, 22. dakikada Moura ve 28. dakikada Rasmussen kendi kalesine attı. Konuk ekip Vitesse'nin golleri ise 32. dakikada Rasmussen ve 39. dakikada Bero'dan geldi.

3 KIRMIZI KART BİRDEN

Öte yandan karşılaşmada Tottenham'dan Romero 59. dakikada, Vitesse'den ise Doekhi 80. dakikada ve Schubert ise 84. dakika kırmızı kart gördüler.

Bu sonucun ardından Tottenham puanını 7'ye yükseltti. Vitesse ise 6 puanda kaldı.

Grupta 5. haftada Tottenham Mura deplasmanına konuk olacak. Vitesse Rennes ile karşılaşacak.





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.