Como'dan Tottenham'ın 40 milyon euroluk teklifine ret!

James Maddison'ın talihsiz sakatlığı sonrası 7 ay sahalardan uzak kalacağı haberinin ardından orta saha arayışına geçen Tottenham, listesine Como forması giyen Nico Paz'ı aldı.



40 MİLYON EUROYA RET



Di Marzio'nun aktardığına göre, Londra ekibi, ilk teklif olarak 40 milyon euro önerdi. İtalyan ekibi, yapılan bu teklifi reddetti.



COMO'DAN 70 MİLYON TALEP



40 milyon euroluk teklifi reddeden Como, İngiliz ekibinden 70 milyon euro bonservis bedeli talep etti.



REAL MADRID'İN YÜZDE ELLİ PAYI BULUNUYOR



Nico Paz'ı İtalyan ekibine satarken sözleşmesine sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde ellisine sahip olacak. Como, Arjantinli on numarayı satmadan oyuncunun önce tüm haklarını almak istiyor.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon 35 maçta forma giyen 20 yaşındaki on numara, 6 gol ve 9 asist kaydetti.