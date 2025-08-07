07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Como'dan Tottenham'ın 40 milyon euroluk teklifine ret!

Orta saha arayışlarına başlayan Tottenham, Como'nun on numarası Nico Paz için ilk teklifini yaptı.

James Maddison'ın talihsiz sakatlığı sonrası 7 ay sahalardan uzak kalacağı haberinin ardından orta saha arayışına geçen Tottenham, listesine Como forması giyen Nico Paz'ı aldı.

40 MİLYON EUROYA RET

Di Marzio'nun aktardığına göre, Londra ekibi, ilk teklif olarak 40 milyon euro önerdi. İtalyan ekibi, yapılan bu teklifi reddetti.

COMO'DAN 70 MİLYON TALEP

40 milyon euroluk teklifi reddeden Como, İngiliz ekibinden 70 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

REAL MADRID'İN YÜZDE ELLİ PAYI BULUNUYOR

Nico Paz'ı İtalyan ekibine satarken sözleşmesine sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde ellisine sahip olacak. Como, Arjantinli on numarayı satmadan oyuncunun önce tüm haklarını almak istiyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 35 maçta forma giyen 20 yaşındaki on numara, 6 gol ve 9 asist kaydetti.
