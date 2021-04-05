Collina'dan VAR sözleri: 'En büyük hedefimiz adil sonuç!'

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, gelecek dönemdeki VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



"FIFA'nın hedefi, saha içerisinde mümkün olduğu kadar adil sonuçların alınmasıdır." diyerek sözlerine başlayan Collina, "Adil sonuç hedefimize teknoloji yardım edebilir. FIFA Başkanı Infantino'nun en büyük hedefi ve gelecek vizyonu, tüm dünya için VAR'ın daha karşılanabilir ve uygulanabilir olmasıdır. VAR'ı daha düşük kamerayla en etkin şekilde kullanmanın yollarını arıyoruz." ifadelerini kullandı.



DÜNYA KUPASI'NDA KADIN HAKEM SÜRPRİZİ



FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yöneten hakem üçlüsü Edina Alves Batista, Neuza Back ve Mariana De Almeida hakkında konuşan Collina, "Edina'nın ve yardımcılarının iyi performanslarıyla çok mutlu olduk. Bizim için sürpriz olmadı bu performansı. Biz onu kalitesinden ötürü seçtik." dedi.



2022 FIFA Dünya Kupası'nda kadın hakemlerin maç yönetip yönetemeyeceğine dair gelen soruya Collina, "Hakemleri hazırlıyoruz. Ancak, hazırladığımız hakemleri erkek veya kadın hakem diyerek seçmiyoruz. Tek kriterimiz kalite." cevabını verdi.



İtalyan eski hakem, "Karar vermek için zamanımız var. Kadın ya da erkek fark etmez, tüm hakemler kaliteleri ve yetenekleri ölçüsünde bu turnuvanın bir parçası olacak. Ben hayatım boyunca iki kez Dünya Kupası heyecanı yaşadım ve kesinlikle muazzamdı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



