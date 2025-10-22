22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
2-059'
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-145'
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
1-159'
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0DA

Cluj'da Mehmet Topal sesleri!

CFR Cluj teknik direktörlük için gündemine Mehmet Topal'ı aldı.

calendar 22 Ekim 2025 19:29
Haber: DHA
Cluj'da Mehmet Topal sesleri!


Romanya Ligi'nde son olarak Petrolul Ploiesti'yi çalıştıran Mehmet Topal için flaş bir gelişme yaşandı.

CLUJ'DA MEHMET TOPAL SESLERİ

Romanya basınında yer alan haberlere göre CFR Cluj teknik direktörlük için gündemine Mehmet Topal'ı aldı. Andrea Mandorlini'nin görevine son veren CFR Cluj, Dan Petrescu ile anlaşamadı. Bunun üzerine Mehmet Topal'a teklif iletildi ve Türk teknik adamın şartları soruldu.

Romanya liginde daha önce Petrolul Ploiesti'yi çalıştırarak başarılı bir performans sergileyen Mehmet Topal ile yapılan görüşmenin sonucu bekleniyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 9 5 1 3 14 11 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 13 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
IAB
