Clippers, Paul George'un "takas değerini" ölçmüş

LA Clippers ekibinin Paul George'un takas değerini ölçtüğü ve kendisini kadrosuna dahil edebilecek iki potansiyel takım bulunduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Clippers, Paul George'un 'takas değerini' ölçmüş
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21 Haziran 2023 11:12
LA Clippers ekibinin Paul George'un takas değerini ölçtüğü ve kendisini kadrosuna dahil edebilecek iki potansiyel takım bulunduğu bildirildi.

NBA muhabiri Marc Stein, Substack'teki yakın tarihli bir raporunda Clippers'ın George'un takas değerini keşfetme sürecine başladığını ortaya koydu:

"Lig kaynaklarının The Stein Line'a yaptığı açıklamaya göre LA Clippers, Draft haftasında rakip takımlarla yaptığı görüşmelerde Paul George'un takas değerini ölçmeye çalıştı ve kendisini Kawhi Leonard'dan ayırıp ayırmama kararını bu görüşmelerde söylenenlere göre vereceğine dair bir intiba oluştu."

Daha sonra raporunda Stein, George için iki potansiyel takas hedefinin Houston Rockets ve Portland Trail Blazers olduğunu açıkladı:

"NBA Draftı'nda 3 numaralı seçimi elinde bulunduran Trail Blazers ile yıldız arayışında olan 4 numaradaki Houston Rockets, Clippers 2024-25 sezonunda takım sahibi Steve Ballmer'ın Inglewood'daki yeni arenası Intuit Dome'a geçmeden önceki son sezon için kadrosunu büyük oranda değiştirmeye karar verirse, muhtemel takas ortakları olabilirler."

Bu sezon PG13, Clippers formasıyla 23.7 sayı, 6.1 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakalamıştı.

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