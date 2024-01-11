LA Clippers ve Paul George'un, Kawhi Leonard'ın kontratının uzatılmasının ardından yeni sözleşme imzalama üzerine görüşmelere başladıkları bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Clippers ekibinin, Batı Konferansı'nda 24-13'lük dereceyle dördüncü sırada yer aldığı başarılı sezonda hem George hem de Leonard'ı uzun vadeli sözleşmelere takıma bağlamak istediğini kaydetti.



Wojnarowski'nin raporundan önce Clippers, Leonard'la sözleşme uzattığını açıklamış olsa da anlaşmanın şartlarını paylaşmamıştı.



George'un şu anki kontratı, 2024-25 sezonu için oyuncu opsiyonu da dahil olmak üzere bu sezon sona eriyor ve Leonard da kontratını uzatmadan önce aynı pozisyondaydı.



Clippers, George'u 2019 yılında Oklahoma City Thunder ile yapılan bir takasla kadrosuna katmış ve bir sonraki sene yıldız oyuncuyla dört yıllığı 176 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalamıştı.





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