Clint Capela, en az 7-10 gün arası yok

Atlanta Hawks, pivot Clint Capela'ya sol adduktör gerginliği teşhisi konulduğunu ve 7-10 gün içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Clint Capela, en az 7-10 gün arası yok
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05 Şubat 2024 14:17
Atlanta Hawks, pivot Clint Capela'ya sol adduktör gerginliği teşhisi konulduğunu ve 7-10 gün içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Bu sürenin uzaması durumunda Capela'nın 18 Şubat'ta sona erecek All-Star Hafta Sonu'ndan sonra parkelere dönebileceği düşünülüyor.

10 yıllık NBA veteranı, bu sezon Hawks formasıyla maç başına 11,5 sayı, 10,6 ribaund ve 1,5 blok ortalamaları yakalıyor.

Hawks, 22 galibiyet ve 27 mağlubiyetle şu anda Doğu Konferansı'nda 10. sırada yer alıyor.

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