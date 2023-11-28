New Orleans Pelicans guardı CJ McCollum'ın bu hafta Pelicans'a dönebileceği bildirildi.



McCollum, 4 Kasım'da akciğer çökmesinden muzdarip olduğundan beri, Pelicans'ın Utah Jazz ile karşılaştığı dün geceki karşılaşma da dahil olmak üzere toplamda üst üste 12. maçını kaçırmıştı.



The Athletic'ten Shams Charania, McCollum'ın ekibin Çarşamba gecesi Philadelphia 76ers'a karşı veya Cuma gecesi San Antonio Spurs'e karşı oynanacak karşılaşmaların birinde "geri dönmeyi hedeflediğini" söyledi.



Sakatlığından önce McCollum oynadığı altı maçta 21.7 sayı ve 5.7 asist ortalamaları yakalamış ve bu karşılaşmalarda %38 üçlük isabeti yakalamıştı.





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