Cizre Belediyespor evinde Hekimoğlu'nu geçti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 23. haftasında Cizre Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cizre Belediyespor evinde Hekimoğlu'nu geçti
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27 Mart 2023 16:30
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 23. haftasında Cizre Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-2 mağlup etti.
 Salon: Şırnak

Hakemler: Erol Akbulut, Bektaş Kalender

Cizre Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Winkelmuller, Ivanov, Semih Çelik, Ömer Furkan Dur, ( Kemal Kayhan, Muhammed Ertuğrul, Murat Karakaya, Hilmi Şahin, Ardaç Kapan, Taha Erden)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Gökhan Çatal, Uğur Kılınç, Gunter, Grozdanov, Nalobin, Sercan Abanoz (Metin Durmuş, Umut Özdemir, Mehmet Hacıoğlu, Metin Durmuş, Gabriel Cavalcante, Gökhan Çatal, Muhammet Delibaş, Cansın Hacıbekiroğlu)

Setler: 25-22, 27-29, 23-25, 25-16, 15-13

Süre: 130 dakika (25, 34, 29, 24,18)

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