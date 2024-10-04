Ciro Immobile: 'Süper Lig'e odaklanmanın zamanı'

Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
İtalyan yıldız, paylaşımında, "Haydi Kartallar, Süper Lig'e odaklanmanın zamanı." ifadelerini kullandı.
Immobile'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Beşiktaş'ta bu sezon 11 maçta oynayan Immobile, 10 kez gol sevinci yaşadı.
İtalyan yıldız, paylaşımında, "Haydi Kartallar, Süper Lig'e odaklanmanın zamanı." ifadelerini kullandı.
Immobile'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Beşiktaş'ta bu sezon 11 maçta oynayan Immobile, 10 kez gol sevinci yaşadı.