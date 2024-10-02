Beşiktaş'ın sezon başında Lazio'dan 2 yıllığına kadrosuna kattığı Ciro Immobile performansıyla dikkat çekiyor.



Son olarak Kayserispor maçında duble yapan ve aynı zamanda deplasmanda ilk kez gol sevinci yaşayan Immobile Beşiktaş formasıyla çıktığı 10 maçta 10 gole imza attı.



13 ŞUTTA 6 GOL



İtalyan golcü bu istatistiğiyle de Beşiktaş'ta attığı 26 golle gol kralı olan Alman forvet Marıo Gomez'i de geride bıraktı. Alman yıldız Siyah-Beyazlı formayla çıktığı ilk 10 maçta 8 gole imza atmıştı.



Öte yandan Siyah-Beyazlı takımın tarihinde Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 6 gol atan ilk yeni transfer olan Immobile gol krallığında da zirvede yer alıyor. Bitiriliciği ile öne çıkan tecrübeli golcü 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de 10 ve daha fazla şut çeken Beşiktaş futbolcular arasında yüzde 46.2 ile en yüksek gole çevirme oranına sahip olan isim konumunda. İtayan yıldız çektiği 13 şutun 6'sında fileleri havalandırmayı başardı.



GEÇEN SEZONU RAHAT GEÇECEK



Geçen sezon Lazio formasıyla 43 maçta 11 golle oynayan 34 yaşındaki İtalyan golcü, 2 gol daha atarsa geçen sezonki istatistiğini geçecek.



