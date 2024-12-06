Ciro Immobile, Fenerbahçe'yi bekliyor

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı ve Süper Lig'de krallık yarışında (9 golle) zirvede yer alan Ciro Immobile, Fenerbahçe maçını dört gözle bekliyor.
İDMANDA 13 GOL ATTI
Deplasmanda 1-1 sona eren son Hatayspor maçında golünü atan Kara Kartal'ın yıldızı, derbi öncesi dün yapılan antrenmanda herkesi kendisine hayran bıraktı. İtalyan futbolcunun, dar alanda gerçekleşen ve 4 ayrı devreden oluşan çift kale maçta toplamda 13 kez fileleri salladığı öğrenildi.
Sezon başında Süper Kupa finalinde Galatasaray'a 2 gol atan, ancak ligde şu ana kadar büyük maçlarda Aslan'a ve Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayamayan 33 yaşındaki forvet, bu şanssızlığını Kanarya'ya karşı sonlandırmanın hayalini kuruyor.
İDMANDA 13 GOL ATTI
Deplasmanda 1-1 sona eren son Hatayspor maçında golünü atan Kara Kartal'ın yıldızı, derbi öncesi dün yapılan antrenmanda herkesi kendisine hayran bıraktı. İtalyan futbolcunun, dar alanda gerçekleşen ve 4 ayrı devreden oluşan çift kale maçta toplamda 13 kez fileleri salladığı öğrenildi.
Sezon başında Süper Kupa finalinde Galatasaray'a 2 gol atan, ancak ligde şu ana kadar büyük maçlarda Aslan'a ve Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayamayan 33 yaşındaki forvet, bu şanssızlığını Kanarya'ya karşı sonlandırmanın hayalini kuruyor.