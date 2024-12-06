Ciro Immobile, Fenerbahçe'yi bekliyor

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı ve Süper Lig'de krallık yarışında (9 golle) zirvede yer alan Ciro Immobile, Fenerbahçe maçını dört gözle bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ciro Immobile, Fenerbahçe'yi bekliyor
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06 Aralık 2024 09:11
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı ve Süper Lig'de krallık yarışında (9 golle) zirvede yer alan Ciro Immobile, Fenerbahçe maçını dört gözle bekliyor.

İDMANDA 13 GOL ATTI

Deplasmanda 1-1 sona eren son Hatayspor maçında golünü atan Kara Kartal'ın yıldızı, derbi öncesi dün yapılan antrenmanda herkesi kendisine hayran bıraktı. İtalyan futbolcunun, dar alanda gerçekleşen ve 4 ayrı devreden oluşan çift kale maçta toplamda 13 kez fileleri salladığı öğrenildi.

Sezon başında Süper Kupa finalinde Galatasaray'a 2 gol atan, ancak ligde şu ana kadar büyük maçlarda Aslan'a ve Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayamayan 33 yaşındaki forvet, bu şanssızlığını Kanarya'ya karşı sonlandırmanın hayalini kuruyor.

 
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