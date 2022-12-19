Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Galatasaray tam 5 hazırlık maçı yaptı. Sarı-Kırmızılılar hazırlık maçlarında Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 yenildi, Adana Demir'le 2-2 berabere kaldı, Lazio'ya 2-1 mağlup olmuştu. Okan Buruk'un öğrencileri, son maçta ise Fransız temsilcisi Toulouse'u 2-1 yenerek moral depoladı.Aslan'ın, Antalya'daki rakiplerinden Lazio'nun golcüsü Ciro İmmobile mücadele ile ilgili olarak Fanatik'e konuştu.Deneyimli forvet, "yorumunu yaptı.sorusuna da yanıt veren İmmobile,diye konuştu.Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini de aktaran 32 yaşındaki futbolcu,ifadelerini kullandı.