Çılgın maç sona erdi: Real Madrid, City'yi penaltılarda devirdi!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, 3-3'lük maçın rövanşında deplasmanda Manchester City'yi penaltılar sonucu 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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Çılgın maç sona erdi: Real Madrid, City'yi penaltılarda devirdi!
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18 Nisan 2024 00:48
Son güncelleme 18 Nisan 2024 00:58
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-3'lük maçın rövanşında Real Madrid, deplasmanda Manchester City ile karşılaştı.

Etihad Stadı'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona erdi. Penaltılara giden mücadeleyi Real Madrid 4-3 kazandı ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Konuk ekibin golü 12. dakikada Rodrygo'dan geldi. City'nin golünü ise 76'da De Bruyne attı.

CARVAJAL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Real Madrid'de sarı kart gören Dani Carvajal, cezalı duruma düştü.

RODRYGO'DAN BÜYÜK REKOR

Rodrygo, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası'nda 20 ve üzeri gol atan 9. oyuncusu oldu.

DE BRUYNE REAL'İ SEVİYOR

Kevin De Bruyne, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı sekiz gole doğrudan katkı sağladı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Arsenal'i mağlup ederek yarı finale yükselen Bayern Münih ile eşleşti.

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