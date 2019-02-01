  •  
    Elinin tersiyle ittiği çılgın teklif ve Gomis'e o sözü
  •  
    Slimani anlaşma yaptı, Fenerbahçe bırakmadı
  •  
    "F.Bahçe 3 yıl sözleşme önerdi, Galatasaray..."
  •  
    "Sarri hata yaptı, Moses Chelsea'ye dönecek!.."
  •  
    FM'ye göre Ocak ayında "EN İYİ TRANSFER O..."

Christian Luyindama: "Bu hareket bana çok dokundu..."

Galatasaray'ın Standard Liege'den renklerine bağladığı Christian Luyindama transferinin ardından özel açıklamalar yaptı

Kaynak: Sporx.com
Christian Luyindama: 'Bu hareket bana çok dokundu...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2019 11:26
Galatasaray transferin son iki gününde bombaları ardı ardına patlattı. Forvet hattını Diagne ve Mitroglou ile güçlendiren Aslan, defansı da Christian Luyindama ile takviye etti. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki savunmacı için Standard Liege'e kiralama bedeli olarak 6 aylığına 3 milyon Euro ödeyecek.

Başarılı savunmacı transferi konusunda GS TV'ye özel açıklamalarda bulundu ve taraftara mesaj yolladı. İşte Luyindama'nın sözleri...

LUYINDAMA'DAN TEŞEKKÜR

"Kendimi burada çok iyi hissediyorum. Galatasaray taraftarının sevgisine mücadelemle karşılık vereceğim. Hocalarımıza ve başkanımıza teşekkür ederim. Sahada çok çalışarak, onların bu desteğine cevap vereceğim. Havalimanında beni karşılayan taraftarlara teşekkür ederim. İşlerini bıraktılar, eşlerini bıraktılar, çocuklarını bıraktılar ve bu bana çok dokundu, çok teşekkürler."





Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için