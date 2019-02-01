Christian Luyindama: 'Bu hareket bana çok dokundu...'

Galatasaray transferin son iki gününde bombaları ardı ardına patlattı. Forvet hattını Diagne ve Mitroglou ile güçlendiren Aslan, defansı da Christian Luyindama ile takviye etti. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki savunmacı için Standard Liege'e kiralama bedeli olarak 6 aylığına 3 milyon Euro ödeyecek.Başarılı savunmacı transferi konusunda GS TV'ye özel açıklamalarda bulundu ve taraftara mesaj yolladı. İşte Luyindama'nın sözleri..."Kendimi burada çok iyi hissediyorum. Galatasaray taraftarının sevgisine mücadelemle karşılık vereceğim. Hocalarımıza ve başkanımıza teşekkür ederim. Sahada çok çalışarak, onların bu desteğine cevap vereceğim. Havalimanında beni karşılayan taraftarlara teşekkür ederim. İşlerini bıraktılar, eşlerini bıraktılar, çocuklarını bıraktılar ve bu bana çok dokundu, çok teşekkürler."