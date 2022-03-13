Chelsea, Premier Lig'de seriye bağladı!

İngiltere Premier Lig'de 29. hafta mücadelesinde Chelsea, konuk ettiği Newcastle United'ı 1-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Chelsea, Premier Lig'de seriye bağladı!
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13 Mart 2022 19:27
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea, Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.

Bir maç eksiği bulunan takımlar arasındaki mücadelede, 3. sıradaki Chelsea, puan tablosunun orta sıralarındaki Newcastle United'ı ağırladı.

Londra ekibi, Havertz'in 89. dakikada attığı golle ligde arka arkaya 5. galibiyetini aldı.

Chelsea puanını 59'a yükseltirken, Newcastle United 31 puanda kaldı.

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