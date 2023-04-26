Chelsea, Pochettino'yu açıklamaya hazırlanıyor!

Premier Lig'de kötü günler geçiren Chelsea, Graham Potter sonrası takımın başına geçici olarak Frank Lampard'ı getirdi.Frank Lampard ile de istediği sonuçlara ulaşamayan İngiliz devi, gelecek sezon için yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı.İngiliz basınında yer alan habere göre; Chelsea, yeni sezon için Mauricio Pochettino ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.Son görüşmelerin yapıldığı başarılı teknik adam ile kısa süre içinde resmi sözleşme imzalanacağı ifade edildi.Chelsea'nin bir pürüz çıkmaması halinde Pochettino'yu önümüzdeki hafta resmi olarak açıklaması bekleniyor.Öte yandan, Londra ekibinin bu sezonu Frank Lampard ile tamamlamasının beklendiği aktarıldı.51 yaşındaki teknik adam son olarak Fransız devi Paris Saint Germain'i çalıştırmıştı.