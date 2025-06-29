Chelsea, Joao Pedro'yu bitirdi!

Chelsea, kadrosunu Brighton'dan Joao Pedro ile güçlendirmeye hazırlanıyor.



The Athletic'te yer alan habere göre, Chelsea, Brezilyalı futbolcunun transferi için Brighton ile anlaşma sağladı.



Chelsea, Joao Pedro transferi için 50 milyon sterlin'in (58.5 milyon euro) üzerinde bir bonservis ödeyecek. İngiliz ekibi, 23 yaşındaki futbolcu ile de 7 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.



Joao Pedro, Chelsea için sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından takımın Kulüpler Dünya Kupası'ndaki kadrosuna katılacak.



Brighton'da geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Joao Pedro, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.



