Chelsea'den 100 milyon euro'luk transfer

Avrupa'da transferin hızlı takımlarından Chelsea, Mykhaylo Mudryk'i de kadrosuna kattığını açıkladı.



İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Mudryk ile 8,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Chelsea, Ukraynalı futbolcu için 70 milyon euro bonservis ve 30 milyon euro bonus ödeyecek.



"Chelsea ile sözleşme imzaladığım için çok mutluyum" diyen 22 yaşındaki futbolcu, "Chelsea, fantastik bir ligde yer alan harika bir kulüp. Kariyerimin bu aşamasında benim için oldukça çekici bir proje. Yeni takım arkadaşlarımla tanışacağım için heyecanlıyım. Graham Potter ve ekibiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ