Chelsea'de kriz: 3 kadro dışı kararı!

Chelsea'de Romelu Lukaku, Trevoh Chalobah ve Armando Broja'nın kadro dışı kaldığı belirtildi.

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Chelsea'de kriz: 3 kadro dışı kararı!
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10 Ağustos 2024 15:50
Mauricio Pochettino'yu gönderdikten sonra takımın başına Enzo Maresca'yı getiren Chelsea'e 3 yıldız futbolcu kadro dışı kaldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Bu sezon 8 yeni transfer yapan ve 128 milyon euro harcayan Chelsea, 3 yıldızına kapıyı gösterdi.

Habere göre; İngiliz devinde Romelu Lukaku, Trevoh Chalobah ve Armando Broja kadro dışı bırakıldı.

Teknik direktör Maresca'nın planları arasında yer almayan 3 oyuncudan kendilerine kulüp bulmaları istendi.

Geçtiğimiz sezonu Roma'da kiralık geçiren Lukaku, Inter'den 113 milyon eurya transfer edilmişti. İtalyan ekibinde 47 maça çıkan Belçikalı golcü, 21 gol ve 4 asist yaptı.

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