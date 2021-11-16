Cezayir - Burkina Faso maçında bir garip olay: Kara büyü!

Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 6. maçında Cezayir, Burkina Faso'yu konuk etti.
DzFoot'tan Walid Ziani'nin haberine göre; Cezayir, Burkina Faso'yu stadyuma kara büyü yapmakla suçladı. Bu suçlamanın ardından Cezayir, kara büyüyü kaldırmak için imam çağırdı ve stadyumu okuttu.
Bu olayların ardından karşılaşma TSİ 19.00'da başladı.
DzFoot'tan Walid Ziani'nin haberine göre; Cezayir, Burkina Faso'yu stadyuma kara büyü yapmakla suçladı. Bu suçlamanın ardından Cezayir, kara büyüyü kaldırmak için imam çağırdı ve stadyumu okuttu.
Bu olayların ardından karşılaşma TSİ 19.00'da başladı.