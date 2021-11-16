Cezayir - Burkina Faso maçında bir garip olay: Kara büyü!

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Cezayir ile Burkina Faso arasındaki maçta ilginç bir olay yaşandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cezayir - Burkina Faso maçında bir garip olay: Kara büyü!
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16 Kasım 2021 20:30
Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 6. maçında Cezayir, Burkina Faso'yu konuk etti.

DzFoot'tan Walid Ziani'nin haberine göre; Cezayir, Burkina Faso'yu stadyuma kara büyü yapmakla suçladı. Bu suçlamanın ardından Cezayir, kara büyüyü kaldırmak için imam çağırdı ve stadyumu okuttu.

Bu olayların ardından karşılaşma TSİ 19.00'da başladı.




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