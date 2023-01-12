Cezayir, Afrika'da ev sahipliğine hazırlanıyor

Cezayir, Afrika Uluslar Futbol Şampiyonası (CHAN) için tüm hazırlıklarını tamamladı.



Afrikalı futbolseverler, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından yeni bir turnuvanın heyecanını yaşıyor. İlki 2009'da düzenlenen Afrika Uluslar Futbol Şampiyonası'na bu yıl ilk kez Cezayir ev sahipliği yapacak.



Afrika'dan 18 ülkenin milli takımlarının yer aldığı turnuva yarın Cezayir-Libya maçıyla başlayacak ve 4 Şubat'ta sona erecek.



Geçen yıl 19'uncu Akdeniz Oyunları'nın düzenlendiği Cezayir, yine büyük bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaparak bu alandaki tecrübesini artırmaya devam ediyor.



Cezayir, 2025'te de Afrika Kupası'na da ev sahipliği yapmayı hedefliyor.



Maçlar 4 kentte oynanacak



Cezayir makamları, 7'nci Afrika Uluslar Futbol Şampiyonası maçları için başkent Cezayir'deki Nelson Mandela (Baraki), Vahran'daki (Oran) Miylud Hedefi, Konstantin'deki Şehit Hamlavi ile Annaba kentindeki 19 Mayıs statlarını tahsis etti.



Nelson Mandela Stadı'nda startı verilecek şampiyonanın açılış programına FIFA Başkanı Gianni Infantino, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe ile çok sayıda Afrika kökenli dünyaca ünlü futbolcunun onur konuğu olarak katılması bekleniyor.



Organizasyon komitesine göre, Cezayir ile Libya arasında oynanacak açılış maçının tüm biletleri elektronik ortamda satıldı.



Fas'ın katılma durumu



Afrika Uluslar Futbol Şampiyonası'na ev sahibi ülkenin yanı sıra Fas, Libya, Moritanya, Senegal, Mali, Fildişi Sahili, Gana, Nijer, Demokratik Kongo, Kamerun, Kongo, Etiyopya, Sudan, Angola, Uganda, Madagaskar ve Mozambik katılmaya hak kazandı.



Afrika'nın iki önemli ülkesi Mısır ve Tunus, önceki şampiyonalarda olduğu gibi yine kendi istekleriyle elemelere katılmadı; dolayısıyla Cezayir'de olmayacaklar.



Cezayir ile diplomatik ilişkileri kopuk olan Fas makamları ise, grup maçlarının yapılacağı Konstantin kentine gidecek milli takımı taşıyacak uçak için Cezayir makamlarının hava sahasını açmasını şart koştu.



Fas basınına göre, iki ülke arasında varılan anlaşma gereği Fas Milli Takımı'nı taşıyacak uçak Rabat'tan Konstantin'e doğrudan uçacak, ancak yabancı bir ülkeye ait olacak ve Fas Kraliyet Hava Yolları markasını taşımayacak.



Cezayir ile Fas arasındaki diplomatik ilişkilerin askıya alınmasıyla beraber 22 Eylül 2021 itibarıyla her iki ülkenin hava sahaları sivil ve askeri uçuşlara kapatılmıştı.



Şampiyona hazırlıkları tamamlandı



Cezayirli milli futbolcu Zekeriya Dravi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHAN'a katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Ülkesinin tüm hazırlıkları tamamladığını belirten Dravi, karşılaşmaların uluslararası standartlara uygun koşullarda oynanacağını söyledi.



Cezayirli futbolcu, maçlara iyi hazırlandıklarını ve şampiyon olmayı umduklarını vurguladı.



İlk defa VAR sistemi kullanılacak



AA muhabirine konuşan Cezayir Spor Gazetecileri Derneği Başkanı Yusuf Tazir de turnuvaya katılacak takımlarının çoğunun ülkeye ulaştığını söyledi.



Cezayir'in ev sahipliğindeki şampiyonada ilk defa 18 ülkenin yer alacağına dikkati çeken Tazir, ayrıca Afrika Futbol Konfederasyonu nezdindeki bir turnuvada ilk kez video yardımcı hakem (VAR) teknolojisinin kullanılacağını belirtti.



Şampiyonayı yerli yabancı bini aşkın basın mensubunun takip edeceğini aktaran Tazir, "Bu turnuvanın ayrıca, özellikle yeni bir yolculuğa can atan 'nadir kuşları' (seçkin futbolcular) avlamak isteyen Avrupa kulüplerinin temsilcileri tarafından dikkatli bir şekilde takip edileceğini umuyorum." dedi.



Cezayir'in şampiyonanın başarısı için tüm sportif ve organizasyonel imkanlarını seferber ettiğini belirten Tazir, FIFA Başkanı Infantino'nun açılış programına katılmasının da organizasyon için başarı mesajını taşıdığını dile getirdi.



Cezayir daha büyük organizasyonlara hazır



Cezayir İçişleri Bakanı İbrahim Murad, Afrika Uluslar Futbol Şampiyonası hazırlıklarını yerinde görmek üzere 10 Ocak Salı günü Nelson Mandela Stadı'nda incelemelerde bulunmuştu.



Cezayir'in şampiyonaya ev sahipliği yapmak üzere tüm yönleriyle hazır olduğunu vurgulayan Murad, "Cezayir, CHAN'dan daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasitededir." demişti.





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