Ceyhun Gülselam: "Beşiktaş galibiyetini hak ettik"

Altay'da Ceyhun Gülselam, Beşiktaş karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ceyhun Gülselam: 'Beşiktaş galibiyetini hak ettik'
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24 Eylül 2021 22:21
Altay'da Ceyhun Gülselam, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Beşiktaş'ı eksiklerine rağmen çok ciddiye aldıklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Çok zor bir mücadele olacağını biliyorduk Beşiktaş'ın eksiklerine rağmen, çok iyi takım olduklarını biliyorduk. Hocamız toplantıda, idmanlarda bizi uyardı. Biz fark etmez, 11 kişi sahaya çıkacak dedik, hepsi Beşiktaş adına birbirinden önemli oyuncular. İyi mücadele ettik, hak ettiğimiz bir galibiyet. Çok iyi bir hava yakaladık, mücadele verip, galip gelerek hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi."


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