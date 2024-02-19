"CEV Şampiyonlar Ligi finallerine Türkiye ev sahipliği yapacak"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kadınlarda ve erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
'CEV Şampiyonlar Ligi finallerine Türkiye ev sahipliği yapacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2024 11:48
Son güncelleme 19 Şubat 2024 14:03
Voleybolda 2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, mayıs ayında Türkiye'de oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamada, İtalya'nın Trieste şehrinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic'in katılımıyla düzenlenen toplantıda alınan karara göre tarihte ilk kez Süper Finaller organizasyonunun Türkiye'de gerçekleştirileceği bildirildi.

5 Mayıs'ta oynanacak şampiyonluk maçlarına ev sahipliği yapacak şehrin ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Halkbank ile Ziraat Bankkart temsil ediyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery