Cent Koleji'nden genç milli hentbolculara destek

Cent Koleji, 16 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı'nda yer alan bazı sporculara tam burslu eğitim imkanı veren bir projeye imza attı.Projenin tanıtımı, Tarabya'daki Cent Koleji Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, Cent Koleji Yöneticisi ve THF Başkan Vekili Kamil Cent ile sporculardan Viyan Asmin Avras ile Hiranur Öztürk katıldı.Burada açıklamada bulunan Uğur Kılıç, çok önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.Projeyi 1 ay önce başlattıklarını belirten Kılıç, "16 Yaş Altı Milli Takımı'mızda forma giyen ve bu organizasyonda bulunmayı kabul eden sporcularımıza ve tüm hasretlerine rağmen onlardan uzak kalan ailelerine teşekkür ediyoruz. Çok farklı sonuçlar elde edeceğimizi ve kızlarımızla gurur duyacağımızı düşünüyorum. Cent ailesine ve başkan vekilimiz Kamil Bey'e teşekkür ediyorum. Sadece 2 yıllık plan değil. Hedefimiz olimpiyatlar." ifadelerini kullandı.Kamil Cent ise sportif anlamda büyük beklentilerinin olduğunu dile getirerek, "Bizim için önemli ve değerli bir gün. Biz okul olarak bu güzel çocuklarımızı akademik anlamda dolu şekilde geleceğe hazırlayıp, ruh sağlığı yerinde bireyler olarak onları olduklarından daha başarılı yerlere getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Sporculardan Viyan Asmin Avras, ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi.Hiranur Öztürk de bu yola girerek kendilerine yeni hedefler belirlediklerinin altını çizdi.Toplantı, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.