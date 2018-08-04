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Cenk Tosun'un golü Everton'a yetmedi

Everton, milli futbolcunun gol attığı hazırlık maçında Valencia'ya 3-2 yenildi.

Kaynak: AA
Cenk Tosun'un golü Everton'a yetmedi
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04 Ağustos 2018 22:35
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, hazırlık maçında İspanyol temsilcisi Valencia'ya 3-2 mağlup oldu. 

İngiliz ekibinde forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, maçın 17. dakikasında takımının ilk golünü kaydederken, ikinci gol 30. dakikada Michael Keane'den geldi. 

Valencia'ya galibiyeti getiren golleri ise 6 ve 22. dakikalarda Rodrigo, 75. dakikada ise Daniel Wass attı. 

Everton Kulübü, 73 dakika sahada kalan milli futbolcunun attığı şık golü sosyal medya hesabından paylaştı. 

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