Cenk Tosun'un golü Everton'a yetmedi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, hazırlık maçında İspanyol temsilcisi Valencia'ya 3-2 mağlup oldu.
İngiliz ekibinde forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, maçın 17. dakikasında takımının ilk golünü kaydederken, ikinci gol 30. dakikada Michael Keane'den geldi.
Valencia'ya galibiyeti getiren golleri ise 6 ve 22. dakikalarda Rodrigo, 75. dakikada ise Daniel Wass attı.
Everton Kulübü, 73 dakika sahada kalan milli futbolcunun attığı şık golü sosyal medya hesabından paylaştı.
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İngiliz ekibinde forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, maçın 17. dakikasında takımının ilk golünü kaydederken, ikinci gol 30. dakikada Michael Keane'den geldi.
Valencia'ya galibiyeti getiren golleri ise 6 ve 22. dakikalarda Rodrigo, 75. dakikada ise Daniel Wass attı.
Everton Kulübü, 73 dakika sahada kalan milli futbolcunun attığı şık golü sosyal medya hesabından paylaştı.
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