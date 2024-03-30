Beşiktaş'ta Salih Uçan'la birlikte sözleşmesi yenilenmeyen Cenk Tosun, kulüp arıyor.
32 yaşındaki oyuncu daha önce kendisiyle ilgilenen MLS ekipleriyle transfer görüşmelerinde bulunuyor. Tecrübeli oyuncunun kararını nisan ayında vereceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta bu sezon 38 maçta süre bulan Cenk Tosun, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.
32 yaşındaki oyuncu daha önce kendisiyle ilgilenen MLS ekipleriyle transfer görüşmelerinde bulunuyor. Tecrübeli oyuncunun kararını nisan ayında vereceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta bu sezon 38 maçta süre bulan Cenk Tosun, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.