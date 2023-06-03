Cenk Tosun: "İkinciliği kovalayacağız"

Beşiktaş'ın deneyimli isimlerinden Cenk Tosun, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun: 'İkinciliği kovalayacağız'
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03 Haziran 2023 21:55
Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, Kasımpaşa karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Deneyimli futbolcu, "Çok yoruldum, Beşiktaş için elimden geleni yaptım. İki gol daha atabilirdim. Takım olarak iyi oynadık, daha fazla gol atabilirdik. Çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Beş golle kazanmak mutlu ettik. İyi dinlenip, çarşamba günkü maça hazırlanacağız. İkincilik şansımız var, onu kovalayacağız." dedi.

Cenk Tosun, sözlerini, "Biraz daha süre olsa, ne olurdu... Bunu söylemek kolay değil. Belki farklı olurdu, belki olmazdı. Bunu söylemek zor. Son haftalarda yükselen form grafiğimiz var. Takım arkadaşlarımı kutlarım, lig bitiyor ama hala herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Atiba'yı da golü nedeniyle kutlarım." diye tamamladı

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