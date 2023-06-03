Cenk Tosun durmuyor!

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun bu sezonki 15. golünü Kasımpaşa'ya karşı kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun durmuyor!
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03 Haziran 2023 22:41
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun bu sezonki 15. golünü Kasımpaşa deplasmanında attı.

30. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan tecrübeli oyuncu attığı golüyle takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı.

Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor'un ardından Kasımpaşa filelerini de havalandıran Cenk Tosun, ligde oynadığı son 3 maçta da gol kaydetmeyi başardı.

Cenk Tosun'un 77. dakikada bir topu direkten dönerken, siyah-beyazlı oyuncu, Aboubakar'ın golünde gol pasını veren oyuncu oldu.

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