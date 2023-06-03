Cenk Tosun durmuyor!

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun bu sezonki 15. golünü Kasımpaşa deplasmanında attı.
30. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan tecrübeli oyuncu attığı golüyle takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı.
Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor'un ardından Kasımpaşa filelerini de havalandıran Cenk Tosun, ligde oynadığı son 3 maçta da gol kaydetmeyi başardı.
Cenk Tosun'un 77. dakikada bir topu direkten dönerken, siyah-beyazlı oyuncu, Aboubakar'ın golünde gol pasını veren oyuncu oldu.
30. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan tecrübeli oyuncu attığı golüyle takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı.
Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor'un ardından Kasımpaşa filelerini de havalandıran Cenk Tosun, ligde oynadığı son 3 maçta da gol kaydetmeyi başardı.
Cenk Tosun'un 77. dakikada bir topu direkten dönerken, siyah-beyazlı oyuncu, Aboubakar'ın golünde gol pasını veren oyuncu oldu.
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