'in 9. haftasında, taraftarı önünde'ı konuk etti. Cenk Tosun'un ikinci yarıda girip gol attığı mücadelede Everton, C. Palace'ı 2-0 mağlup etti.Everton'a galibiyeti getiren golleri 87. dakikadave 89. dakikadakaydetti. Cenk, savunmadan uzun gönderilen topu iyi takip edip, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı şık vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Milli oyuncumuz Cenk Tosun oyuna 67. dakikada dahil olmuştu.Crystal Palace'ta60. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.Bu galibiyetin ardından Everton puanını 15'e çıkarırken, C. Palace 7 puanda kaldı.Everton bir sonraki haftada deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Crystal Palace ise bir sonraki hafta sahasında Arsenal'i konuk edecek.