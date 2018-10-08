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Cengiz Ünder'e Bayern'den sonra bir talip daha!

Bayern Münih'in ilgilendiği belirtilen Cengiz Ünder için Borussia Dortmund'un da devreye girdiği kaydedildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cengiz Ünder'e Bayern'den sonra bir talip daha!
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08 Ekim 2018 02:01
Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde İtalya basını, Cengiz Ünder için Bundesliga devi Bayern Münih'in devreye girdiğini yazmıştı.

"DORTMUND DA DEVREYE GİRDİ"

Corriere dello Sport'un haberine göre ise; 21 yaşındaki Cengiz Ünder ile hem Bayern Münih hem Borussia Dortmund ilgileniyor.

Haberde; Serie A ekibi Roma'nın, milli futbolcu için en az 60 milyon euro bonservis ücreti istediği belirtildi.

Roma ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, bu sezon 8 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.



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