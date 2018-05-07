  •  
    "Terim'e hareketim için özür dilerim, bunlar..."
  •  
    Çakar'dan flaş paylaşım: "Tiyatroda 2. perde..."
  •  
    Gomis: "Ben 3 penaltı kaçırsam bile yine de..."
  •  
    Dilmen'den itiraf geldi; "Bence kesin favori..."
  •  
    Aydınus için olay sözler; "Aydınus eski kaşardır"

Cengiz Ünder golünü attı, Roma yine kazandı!

İtalya Ligi'nde Roma forması giyen Cengiz Ünder, takımının Şampiyonlar Ligi bileti almak için sürdürdüğü mücadelede önemli bir gol attı. Roma, Cengiz Ünder'in golüyle Cagliari'yi deplasmanda devirdi.

Kaynak: Sporx.com
Cengiz Ünder golünü attı, Roma yine kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2018 23:40
İtalya Ligi'nde 36. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Cagliari ile Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden Roma karşılaştı. Karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Roma oldu.

CENGİZ ÜNDER YİNE GOLÜNÜ ATTI!

Roma'ya kritik maçta galibiyeti getiren golü 15. dakikada milli futbolcumuz Cengiz Ünder kaydetti. Maç 11'de başlayan ve 85 dakika sahada kalan Cengiz Ünder, İtalya Ligi'nde 7. golüne ulaştı.





ROMA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Bu galibiyetin ardından Roma puanını 73'e yükseltirken, Cagliari 33 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Cagliari, Fiorentina'ya konuk olacak. Roma, 1 puan alması halinde şampiyon olacak lider Juventus'u ağırlayacak.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için