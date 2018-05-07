İtalya Ligi'nde 36. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Cagliari ile Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden Roma karşılaştı. Karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Roma oldu.
CENGİZ ÜNDER YİNE GOLÜNÜ ATTI!
Roma'ya kritik maçta galibiyeti getiren golü 15. dakikada milli futbolcumuz Cengiz Ünder kaydetti. Maç 11'de başlayan ve 85 dakika sahada kalan Cengiz Ünder, İtalya Ligi'nde 7. golüne ulaştı.
ROMA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ
Bu galibiyetin ardından Roma puanını 73'e yükseltirken, Cagliari 33 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Cagliari, Fiorentina'ya konuk olacak. Roma, 1 puan alması halinde şampiyon olacak lider Juventus'u ağırlayacak.
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CENGİZ ÜNDER YİNE GOLÜNÜ ATTI!
Roma'ya kritik maçta galibiyeti getiren golü 15. dakikada milli futbolcumuz Cengiz Ünder kaydetti. Maç 11'de başlayan ve 85 dakika sahada kalan Cengiz Ünder, İtalya Ligi'nde 7. golüne ulaştı.
ROMA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ
Bu galibiyetin ardından Roma puanını 73'e yükseltirken, Cagliari 33 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Cagliari, Fiorentina'ya konuk olacak. Roma, 1 puan alması halinde şampiyon olacak lider Juventus'u ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın