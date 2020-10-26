47 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

VARDY FAVORİ TAKIMINA ATTI

'in 6. haftasında, evindeile karşı karşıya geldi. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi Leicester City 1-0'lık skorla kazandı.Lceister City'ye galibiyeti getiren gol, 80. dakikada Cengiz Ünder'in asistinde'den geldi. Leicester'da Cengiz Ünder 75. dakikada oyuna dahil oldu ve 5 dakika sonra asistini yaptı. Hafif bir sakatlığı olan Vardy de 60. dakikada oyuna girerek galibiyeti getirdi.Bu sonuçla birlikte 2 maçlık yenilgi serisini noktalayan Leicester City, puanını 14 yaparken, son 4 maçında 3 mağlubiyet alan Arsenal, 9 puanda kaldı.Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal deplasmanda Manchester United ile karşılaşacakken, Leicester City ise Leeds United ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.Leicester City, Arsenal'i evinde tam 27 maç sonra mağlup etti ve rakibini kendi evinde Eylül 1973'ten bu yana ilk kez yendi.Öte yandan Arsenal, 18 yıl sonra ilk kez Ekim ayında evinde oynadığı bir maçtan yenilgiyle ayrıldı. [32 maç sonra]Leicester City'nin golcüsü Jamie Vardy, Premier Lig'deki favori rakibini boş geçmedi. İngiliz yıldız, kariyerinde en çok gol attığı takım olan Arsenal ağlarına 11. golünü bıraktı.