Cemal Ersen: 'Jesus ve Kuntz çok haklı'

Milliyet yazarı Cemal Ersen, Türk futbolunun kalitesiyle ilgili eleştiriler yapan Jorge Jesus ve Stefan Kuntz'un sözleriyle ilgili yorumlarda bulundu.



Cemal Ersen değerlendirmesinde, "Kanımıza dokunuyor galiba. Dokunmasın. Gerçeklerle yüzleşmek, hatalarımızı görmek, ders çıkarmak ve doğruyu bulmak zor geliyor çünkü. Ne yaşarsak yaşayalım, yerimizde sayıyor, sürekli patinaj yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



İŞTE CEMAL ERSEN'İN SÖZLERİ:



"Gerçekleri bir yabancı söyleyince ne kadar da alıngan oluyoruz.



Kanımıza dokunuyor galiba. Dokunmasın. Gerçeklerle yüzleşmek, hatalarımızı görmek, ders çıkarmak ve doğruyu bulmak zor geliyor çünkü. Ne yaşarsak yaşayalım, yerimizde sayıyor, sürekli patinaj yapıyoruz.



Slaven Bilic'den başlayalım. Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde sadece futbolumuzu değil, toplumsal psikolojimizi de analiz etmişti Hırvat çalıştırıcı. Ne demişti Bilic? "Türkiye'de temel problem şu; bilgili olanların yetkisi yok, yetkisi olanların ise bilgisi yok." Altına imza atılacak bir tespit.



Bilge insan aramayın. Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilen Jorge Jesus da kısa sürede çözmüş bizi. Şimdilerde adı Brezilya milli takımı ile anılan Jesus'un tespitleri ilginçti; "Süper ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Bu ligin sportif bir gerçekliği yok." Utansak mı, tepki mi göstersek bilemedim. .



Son olarak A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz... Sadece aldığı milyonlarca euroya bakıp eleştirenler bir yana. Adamın bir dünya görüşü ve futbol felsefesi var. Bize uydu mu, tartışılır. Hırvatistan maçı öncesi "favori değiliz" dediği için milliyetçi duyguları kabaran ve saldırıya geçen bir kitle vardı. Kuntz son dünya üçüncüsü takımdan söz ederken, hayal dünyasında dolaşanlar çekirdek çitliyordu sanırım.



"AYNAYA BAKMAK LAZIM"



Bitmedi. Kuntz maç sonu açıklamalarında şu cümleyi kurdu: "Türkiye'de akademiler ve futbol eğitim sistemi yok. Elbette çok fazla yetenek mevcut, ancak onlara doğru idman yaptıracak ve eğitecek insanlara ihtiyacınız var."



Niye kızıyoruz ki? Bazı meslektaşlarımız hemen Altınordu kulübünün alt yapısı ve yetiştirdiği A milli takım oyuncularından söz etti. Hatta sevgili başkan Seyit Mehmet Özkan da tepki gösterdi Alman çalıştırıcıya.



Pardon da; Türk futbolunu sadece Altınordu mu kalkındıracak? Bu kadar Süper Lig kulübü ne iş yapar? Kaç yeni yetenek kazandırmıştır futbolumuza? Eleştirirken arada sırada aynaya bakmak gerek.



Dost acı söyler demişler. Sizi bilemem, bana göre samimidir Bilic, Jesus ve Kuntz."





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