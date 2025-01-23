Celtic, Young Boys karşısında hata yapmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Celtic, Young Boys'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Celtic, Young Boys karşısında hata yapmadı
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23 Ocak 2025 00:55
Son güncelleme 23 Ocak 2025 00:56
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Celtic ile Young Boys karşı karşıya geldi.

Celtic Park'ta oynanan maçta Celtic, Young Boys'u 1-0 yendi.

Maçın tek golü 86. dakikada Loris Benito'nun kendi kalesine attığı golle geldi.

Ev sahibi Celtic, 41. dakikada Arne Engels ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte, Celtic, Şampiyonlar Ligi'nde 12 puanını toplayarak 18. sırada yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselme şansı kalmayan Young Boys ise henüz puanla tanışamadı ve son sırada yer aldı.

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