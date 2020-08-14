Celta Vigo Başkanı: 'Emre Mor, değiştiğini göstermek istiyor'

Celta Vigo'da gündem yeniden Emre Mor oldu. Kulüp 13 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı genç oyuncudan beklediği verimi hiçbir zaman bulamadı.



Celta Vigo Başkanı Carlos Mourino, disiplinsiz tavırlarıyla gündem olan oyuncu için açıklamalarda bulundu.



"BÜYÜK ÇABA SARF EDİYOR"



Mourino yaptığı açıklamada; "Emre Mor, Celta Vigo için yararlı olabileceğini göstermek adına büyük çaba sarf ediyor. Değiştiğine ve değişmeye devam edeceğine dair kendisine karşı bir inancı var" dedi.



"TEKLİF GELİRSE BAKARIZ"



Celta Vigo Başkanı sözlerinin devamında; "Tabii ki şüphe var çünkü bunları ilk söyleyişi değil. Aynı zamanda onu daha önce böyle bir bağlılıkla görmediğimiz de doğrudur. Bir teklif gelirse bakacağız. Gelmezse karar teknik direktörün olacak. Şu anda Celta Vigo ile sözleşmesi sürüyor" dedi.



Emre Mor geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da, ikinci yarısını da Olympiakos'ta kiralık olarak geçirdi. Milli oyuncu, iki takımda da taraftarları mutlu edememişti.



