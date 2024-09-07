Cedi Osman için resmi açıklama: Transfer paylaşımı

NBA'de son olarak San Antonio Spurs forması giyen Cedi Osman Avrupa'ya dönüyor.Transfer döneminde eski takımı Anadolu Efes'le de adı geçen Cedi Osman, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la anlaştı.Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milli basketbolcuyla anlaştıklarını duyurdu.Yıldız oyuncu da kendisine ait sosyal medya hesabından #TheFirstCedi paylaşımıyla transferi doğruladı.Basketbol kariyerine Anadolu Efes'de başlayan Cedi Osman, Cleveland Cavaliers tarafından 2015'te draft edildi.NBA'de 2017'den 2023'e kadar Cavaliers forması giyen milli basketbolcu, son olarak San Antonio Spurs'te oynadı.