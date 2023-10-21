ÇBK Mersin evinde çok rahat: 72-51

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsusspor'u 72-51 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ÇBK Mersin evinde çok rahat: 72-51
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21 Ekim 2023 23:45
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında ÇBK Mersin, sahasında İlkem Yapı Tarsusspor'u 72-51 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: İsmail Binbir, Hasan Ok, Burak Pehlivan

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 8, Williams 2, Kiss 11, Derin Yaya 9, Iagupova 19, Sinem Ataş 11, Elif Bati, Holingsvorth, Meltem Avcı 6, Studer 6, Elanur Menteş

İlkem Yapı Tarsusspor: Reed 6, Kübra Erat 10, Bogicevic 12, Cave 8, Robinson 8, Aleyna Akaydın, Yağmur Cangüven, Büşra Akgün, Işılay Eğin, Yağmur Bul, Aysude Yıldıztekin 7, Merve Uygül

1. Periyot: 19-14

Devre: 39-28

3. Periyot: 49-41

Beş faulle çıkan: 33.13 Reed (İlkem Yapı Tarsusspor)

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