Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan'a veda etti

Çaykur Rizespor, Bodrumspor ile anlaşma sağlayan kaleci Gökhan Akkan'a veda etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan'a veda etti
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12 Eylül 2024 15:43
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deneyimli kaleci Gökhan Akkan ile yollarını ayırdı. Yeşil-mavili ekip, Hırvat kaleci Grbic'i transferi sonrası Akkan ile masaya oturdu. Teknik direktör İlhan Palut, yöneticiler ile ortak karar alan Akkan, karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesih etti.

Karadeniz ekibi, Gökhan Akkan'ın ayrılığını kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurdu. Akkan'ın kulüpten ayrılırken takım arkadaşları ile vedalaşmasının yer aldığı görüntüleri paylaşan Çaykur Rizespor, gönderiyi 'Dile kolay, 2015-2016 sezonunda kapısından içeri girdiğin Çaykur Rizespor'umuzda nice zorlukları birlikte göğüsledik, nice başarıları birlikte kutladık. Yolun açık olsun Gökhan' notuyla paylaştı.

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