Çaykur Rizespor, Farouk Miya ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ugandalı oyuncu Farouk Miya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Farouk Miya ile anlaşmaya varılmış, 24 yaşındaki futbolcu kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan resmi imzayı atmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Farouk Miya'ya 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Miya, 2019-2021 yılları arasında Konyaspor'da forma giymişti.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Farouk Miya ile anlaşmaya varılmış, 24 yaşındaki futbolcu kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan resmi imzayı atmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Farouk Miya'ya 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Miya, 2019-2021 yılları arasında Konyaspor'da forma giymişti.
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