Çaykur Rizespor, Farouk Miya ile anlaştı

Çaykur Rizespor, bir dönem Konyaspor forması da giyen Farouk Miya'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, Farouk Miya ile anlaştı
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13 Temmuz 2022 21:03
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ugandalı oyuncu Farouk Miya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Farouk Miya ile anlaşmaya varılmış, 24 yaşındaki futbolcu kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan resmi imzayı atmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Farouk Miya'ya 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Miya, 2019-2021 yılları arasında Konyaspor'da forma giymişti.

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